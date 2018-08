Napoli, relax al mare dopo il trionfo ma a Torino CR7 è già in palestra

Quella contro la Lazio è stata solo la prima partita di una lunga stagione che attende il Napoli su ogni fronte, nazionale o europeo. Una vittoria importante, tre punti che hanno già un peso specifico e che possono cambiare il morale di una squadra forse già troppo criticata dopo qualche passaggio a vuoto in pre-season. Le sconfitte contro Liverpool e Wolfsburg, ma ancor di più le prestazioni poco convincenti del gruppo azzurro, avevano fatto scattare un allarme parzialmente rientrato dopo il 2-1 dell'Olimpico.







Dopo l'anticipo al sabato, il club e Carlo Ancelotti hanno concesso all'intero gruppo azzurro una domenica di riposo, da passare in famiglia o con gli amici, nell'attesa di rientrare domani a Castel volturno e mettere nel mirino la gara del prossimo sabato contro il Milan. Molti azzurri ne hanno approfittato per indossare nuovamente il costume e godersi la stupenda giornata nel Golfo napoletano.







Così, i due nuovi volti azzurri Verdi e Fabián Ruiz ne hanno approfittato per godersi Nerano e Capri, ormai meta preferita dell'andaluso. A Nerano, oggi, giornata di relaz anche per Raul Albiol, mentre in barca insieme sono andati i due compagni e amici Amadou Diawara e Adam Ounes. Positano è stata invece la scelta preferita di Arek Milik e la bella Jessika, insieme per festeggiare il gol di ieri, primo in stagione ma già così importante per permettere al Napoli la rimonta dell'Olimpico.







Ma con gli azzurri al mare e pronti a sfoggiare sui social la giornata di relax consentita, fa da contraltare Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse arrivato un mese fa alla Juventus, dopo l'esordio ufficiale vincente di ieri nel campionato italiano contro il Chievo, non si è concesso alcuna pausa: dal suo account Instagram ha infatti salutato i fan ritratto in palestra, intento a scaricare il lavoro fisico del Bentegodi direttamente in cyclette. Lavoratore instancabile in Spagna come in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA