Napoli, Sky spegne le polemiche: copertina speciale per gli azzurri

Aveva fatto discutere soprattutto gli appassionati da salotto, quelli attenti a quanto passa in Tv. Nel nuovo spot di Sky Sport in attesa della nuova stagione, tra i protagonisti scelti dall'emittente sportiva principale d'Italia mancava un volto del Napoli, un calciatore che potesse rappresentare gli azzurri. Accanto a Gomez, Immobile, Chiellini, Belotti ed Handanovic, infatti, saltava all'occhio di tutti l'assenza di una maglia napoletana in prima fila.



A dire la verità, ad essere escluse dallo strano gioco di Sky risultavano essere anche squadre come Roma o Milan che di certo non meritano meno o più del Napoli o delle altre, ma in rete cominciavano a circolare le lamentele dei tifosi azzurri, una fetta importante di mercato per l'emittente che ha dovuto chiarire quindi la situazione.



«Il Napoli si meriterà molto presto una copertina dedicata, dal momento che per una questione di diritti utilizzeremo le immagini dei calciatori in maglia azzurra senza abbinamenti con altre immagini. Nessun altro motivo», aveva specificato qualche ora fa direttamente il direttore Federico Ferri su Twitter. Spot che è subito arrivato e che vede trionfanti i volti di Mertens, Ghoulam, Milik e Meret in prima linea.



Buongiorno Maurizio. Grazie a lei per avermi dato l’opportunità di chiarire.

A presto. pic.twitter.com/RpGt9QtfqM — Federico Ferri (@FedericoFerri) August 18, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA