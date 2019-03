Il Napoli brinda alla vittoria con Insigne: «Grandi, ragazzi»

Il problema fisico che lo ha colpito prima della gara contro il Salisburgo lo ha tenuto obbligatoriamente fuori anche ieri, contro l'Udinese, ma Lorenzo Insigne ha subito voluto dimostrare la sua vicinanza alla squadra. «Grandi ragazzi!» ha scritto il napoletano al fischio finale della gara del San Paolo, una dimostrazione di vicinanza azzurra che non è passata inosservata a tutti i tifosi.



Ma quella contro l'Udinese è stata anche la gara di Arek Milik, arrivato al 18esimo gol stagionale. «Abbiamo fatto un buon lavoro. Ora mi concentro sulle qualificazioni Euro 2020», ha scritto il polacco che lascerà Napoli per raggiungere la nazionale. Prima del fischio d'inizio, anche le celebrazioni per la 200a gara in azzurro di Kalidou Koulibaly. «Contava soltanto la vittoria: orgoglioso della maglia per le mie 200 presenze azzurre. Riceverla è stato emozionante. Siamo una famiglia e siamo tutti con Ospina» ha detto Kalidou con un pensiero al colombiano dopo l'incidente con Pussetto e la notte in ospedale.A regalare la maglia a Koulibaly ci aveva pensato l'amico Ghoulam. «Dovevamo assolutamente tornare alla vittoria: missione compiuta e complimenti Kalidou per le 200 presenze azzurre. Un onore consegnarti la maglia celebrativa», ha detto l'algerino. Dall'altra parte della difesa anche Kevin Malcuit. «Bella vittoria per celebrare la 200a partita di mio fratello Kalidou».

