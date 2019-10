Napoli, Younes aspetta la chance: «Sono pronto per il Torino»

Non è stato di certo un inizio incoraggiante per lui. Dopo il gran finale della scorsa stagione, Amin Younes si aspettava ben altro impatto con la maglia azzurra, ma il gran numero di attaccanti a disposizione di Carlo Ancelotti non ha favorito la sua continuità. Così l'esterno tedesco aspetta ancora una chance importante dopo aver collezionato soli 10 minuti contro la Sampdoria fin qui.



«Più che pronto. Testa al prossimo match contro il Torino». Questo il messaggio lanciato in queste ore dall'ex calciatore dell'Ajax dai suoi account social ufficiali. Dopo i problemi fisici di qualche settimana fa, Younes ora sembra pronto per il rientro e aspetta una chance da Carlo Ancelotti.



