Real, Zidane spaventa il Napoli: «Felice di James, conto su di lui»

Zinedine Zidane cambia tutto. L'allenatore del Real Madrid parla di James Rodriguez ed ora sembra blindarlo, allontanando le voci di mercato sul suo conto. «Sono contento del mercato fatto e dei giocatori che ho a disposizione, ci interessa lavorare con i calciatori che ci sono, del resto non possiamo parlare», ha detto in conferenza prima dell'esordio in Liga.



«Non sono preoccupato per gli acquisti, posso perdere il sorriso se una partita non va bene ma poi lo ritrovo perché ricordo che giochiamo a calcio, siamo persone fortunate. Sono concentrato, come tutto il gruppo, nella prima partita del nuovo campionato. Ho la squadra con i migliori giocatori e di questo non ho dubbi. James è in forma, sta bene fisicamente e sono contento che faccia parte della nostra rosa. Conto su di lui», ha detto il francese.

