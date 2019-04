La notte napoletana dell'Arsenal, Aubameyang rapito dal lungomare

L'Arsenal lascia le rigide temperature di Londra e arriva in una Napoli che accoglie col sole primaverile la squadra inglese. Se ne accorge subito anche Pierre Aubameyang, attaccante e stella dei Gunners che, appena arrivato in città, ha subito scattato una foto del panorama dalla sua stanza postandola sui social.



Il profilo di Castel dell'Ovo con il golfo ed il lungomare a fare da cornice alla sua foto, il primo scatto dell'attaccante inglese affascinato da una città già vista prima: nel 2013, infatti, Aubameyang arrivò a Napoli con il borussia Dortmund per la sfida di Champions poi persa al San Paolo.





