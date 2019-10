Napoli brutto e sprecone a Genk: 0-0 e Champions più complicata

di Bruno Majorano

Inviato a Genk



Un brutto Napoli. Anzi bruttissimo. Una squadra con poca voglia e ancor meno grinta. La vittoria di Brescia è già un lontano ricordo, a differenza di quel secondo tempo di sofferenza. Da Genk gli azzurri tornano a casa con un misero punticino e la consapevolezza che la condizione e la testa sono completamente da resettare. Al netto delle criptiche scelte iniziali di Ancelotti, il Napoli dimostra di non avere la caratura della squadra schiacciasassi. 0-0 contro una squadra che ne ha subiti 6 dal Salisburgo deve far riflettere, tutti. Milik e Lozano sono due ectoplasmi che si vedono poco, se non per i plateali errori sotto porta, roba assolutamente ingiustificabile per attaccanti da Champions.



Il Napoli, in maglia bianca, prova a fare la partita, mentre il Genk fa capire subito di poter pungere in contropiede. Clamorosa la scelta di Insigne in tribuna, apparso vistosamente contrariato a bordocampo. In attacco di sono Milik e Lozano: una coppia a dir poco inedita. Gli azzurri provano a intessere, a essere ordinati. Lo stadio è all'inglese, i belgi messi bene in campo. Il Napoli dà come l'impressione di essere concentrato e di sapere quando approfittarne. All'11 semi rovesciata di Manolas da angolo: va fuori. Palo di Callejon e traversa clamorosa di Milik poco dopo, al termine di un'azione arrembante. Dopodiché è Hrosovsky a rendersi pericoloso con un tiro che termina fuori di un soffio. Si fa male Mario Rui, uno dei migliori, ed entra Malcuit. Poi è ancora traversa di Milik: il gol sembra essere una maledizione per il polacco. E' feroce il pressing dei padroni di casa, in maglia blu. Il Napoli deve districarsi soprattutto a centrocampo. Al 35' Genk pericoloso su angolo: para Meret. Subito dopo occasione per Koulibaly, il Genk salva sulla linea, poi Milik spreca di testa sulla ribattuta. Bongonda ci prova da fuori e mette i brividi. I belgi prendono coraggio e collezionano angoli. Poi Allan perde palla e Meret ci mette una pezza su un tiro insidioso. Meglio il Genk nel finale di primo tempo. Termina a reti bianche la prima frazione.



Nessun cambio a inizio ripresa. Malcuit e Di Lorenzo si danno il cambio sulle fasce. Subito un colpo di testa di Milik che va alto. I belgi insistono in attacco, con Hagi, figlio d'arte, a rendersi pericoloso. Si soffre un po', come con Cagliari e Brescia in campionato. Al 57' clamorosa occasione per Callejon in diagonale: salvano i belgi. A questo punto entra Mertens per Elmas. Lozano ci prova da lontano ma non va. Milik si fa ammonire per un fallo a centrocampo. Il polacco va dunque fuori per Llorente. Al 74' tiro-cross di Mertens inefficace. Giallo anche per Ruiz per un fallo su uomo lanciato in contropiede. Non bastano i cross di Mertens per Llorente: la palla non vuol saperne di entrare. Anzi è il Genk a sfiorare il vantaggio: Hagi divora un rigore in movimento. Tre i minuti di recupero. Niente da fare e reti bianche.



28 Coucke; 31 Maehle, 46 Cuesta. 33 Lucumì, 21 Uronen; 25 Berge, 23 Hagi, 17 Hrosovsky; 27 Bongonda, 10 Samatta, 7 Ito.A disposizione: 26 Vandevoordt, 2 De Norre, 4 Wouters, 6 Dewaest, 8 Heynen, 11, Paintsil, 18 Onuachu. All. Mazzù.1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 12 Elmas; 7 Callejon, 99 Milik, 11 Lozano.A disposizione: 25 Ospina, 2 Malcuit, 9 Llorente, 13 Luperto, 14 Mertens, 20 Zielinski, 34 Younes. All. Ancelotti.Kovacs (Romania).

