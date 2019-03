Ospina modello con la nuova maglia della Colombia per la Copa America

Protagonista sfortunato delle ultime settimane, dopo il pericoloso infortunio subìto nel match contro l'Udinese, David Ospina è tornato a farsi vedere sui social dai fan, questa volta in veste di modello. Da mostrare al mondo calcistico c'è la nuova maglia della nazionale colombiana di cui Ospina è ovviamente uno dei simboli.



Il portiere azzurro veste la nuova camiseta dei «cafeteros», confezionata da Adidas in vista del prossimo appuntamento internazionale che attende Ospina e compagni, la Copa America che si giocherà in estate in Brasile.





