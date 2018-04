Torreira, l'agente apre al Napoli: «C'è già una richiesta ufficiale»

di Delia Paciello

Per Lucas Torreira potrebbero essere le ultime sei giornate in Serie A con la maglia della Sampdoria: il giovane centrocampista è al centro delle attenzioni delle big italiane, in primis del Napoli. Il suo agente conferma: «Il club azzurro ha fatto una richiesta ufficiale. Ma gli ho detto che bisogna aspettare». Una trattativa che procede lentamente dunque, ma come precisa Pablo Bentancur il motivo è esclusivamente economico: «Lucas ha una clausola da 25 milioni di euro, se la Sampdoria ha la possibilità di monetizzare di più e noi congiuntamente possiamo fare una scelta giusta allora faremo tutto insieme. Ferrero è un grande stratega, non è un pazzo. Abbiamo deciso insieme di aspettare». Intanto Torreira non vuole farsi distrarre dalle voci sul futuro: «È un grandissimo professionista. Ne ho seguiti tantissimi nella mia carriera e posso dire che il ragazzo vive per il calcio e ora pensa solo alla Nazionale e alla Sampdoria».



De Laurentiis sarebbe disposto a pagare l’attuale clausola e ad offrire all’uruguaiano un quinquennale di tutto rispetto, legandolo però con una nuova clausola alquanto alta. E al momento prosegue il dialogo con il presidente blucerchiato: «Con il Napoli abbiamo parlato e la trattativa è aperta. Ho chiesto tempo, se non ce lo dovessero dare e prendessero qualcun altro, pazienza», ha affermato ancora il procuratore ai microfoni di Tmw. Già dall’anno scorso il giocatore si era messo in mostra con le sue buone prestazioni, e in questa stagione ha realizzato ben quattro gol nonostante il ruolo di regista davanti alla difesa lo spinga ad occuparsi maggiormente del reparto arretrato che della fase offensiva. Ma il gioiellino della Samp ha grandi qualità nelle corde e un’ottima visione di gioco che lo rende particolarmente appetibile al Napoli. Tuttavia si deciderà con calma: «Il ragazzo deve trovare la giusta soluzione. Al di là della clausola. Conta trovare la squadra ideale per il suo percorso di crescita».

