Napoli, Verdi fa coming out: «Sì, ho già parlato con Ancelotti»

Simone Verdi al Napoli. È questione di ore, poi l'esterno italiano sarà ufficialmente il primo pezzo del puzzle azzurro per la prossima stagione. «Sono stato coerente, a gennaio volevo finire il percorso col Bologna. Non era un no alla città di Napoli, lo dimostra il fatto che abbia accettato la proposta del Napoli in questa sessione», ha confermato il calciatore ai microfoni di Rai Sport dopo l'amichevole tra Italia ed Olanda. «Ancelotti? Ci siamo parlati, ma è stata una chiacchierata formale».



In campo questa sera ha già trovato un pezzo di Napoli come Lorenzo Insigne. «Lo conosco da un bel po' di tempo», ha detto Verdi. «È un grande giocatore, lo dimostra da anni. Sono stato contento che abbia portato la fascia nel giorno del suo compleanno. No a Sarri? Ma no, lo conosco da anni. Non è stato un no a nessuno, ma un sì al Bologna per finire lì perché mi avevano dato fiducia dopo la retrocessione con il Carpi. Stasera mi sono trovato bene in campo, anche con altri calciatori l'importante è che si giochi il calcio che chiede il mister. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma non abbiamo sfruttato diverse palle gol, poi complice la stanchezza ci siamo abbassati».





