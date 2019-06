Verdi non dimentica Napoli: pizza con Laura anche in Giappone

Continua l'avventura in Oriente per Simone Verdi, l'esterno del Napoli su cui non mancano le voci di mercato che ormai da due settimane gira in pieno relax con la compagna Laura per le strade del Giappone. L'azzurro si sta godendo il momento di pausa dagli impegni di campo in Oriente, posta le immagini del suo viaggio sui social e nelle ultime ore ha fatto divertire i suoi tifosi.



In una foto della compagna su Instagram si vede proprio Verdi alle prese con una bella pizza napoletana nel pieno di centro di Tokyo dove i richiami di Napoli non mancano. Nella nota pizzeria «Da Michele», presente anche nel quartiere Shibuya, l'esterno, che non ha mai nascosto l'amore per la città durante l'ultima stagione, si gode un ritorno all'Italia scatenando i commenti divertiti dei napoletani.





© RIPRODUZIONE RISERVATA