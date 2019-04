Arsenal, Emery punta il Napoli: «Adesso testa agli azzurri»

L’Arsenal batte il Newcastle in campionato e si prende il terzo posto in Premier League scavalcando il Tottenham nella graduatoria della Premier League. Una gara meritata quella contro la squadra di Rafa Benitez davanti al pubblico di casa e a quell’Emirates che si conferma un vero e proprio fortino per i Gunners. Contro il Newcastle è infatti arrivata la decima vittoria di fila casalinga per i londinesi, filetto che all’Arsenal non riusciva dalla stagione 1997-98 e che viene celebrato sui social dagli account ufficiali del club.



«Abbiamo giocato bene nonostante qualche problema con l’infermeria», ha detto Emery dopo il match di ieri sera. «Domenica prossima con l’Everton e poi contro il Napoli avremo due grandi partite, due appuntamenti difficilissimi e abbiamo bisogno di tutti i calciatori in rosa. Come rimpiazzare Ramsey? Non posso pensare al futuro, sono concentrato su domenica e sul Napoli, sul nostro modo di affrontare al meglio il campionato e l’Europa League».

© RIPRODUZIONE RISERVATA