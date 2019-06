Hysaj all'Inter, in Albania sono sicuri: «Ma ora penso solo alle vacanze»

Gara da protagonista con la sua Albania, 90 minuti in campo per battere la Moldavia 2-0 e prendersi la seconda vittoria nel girone di qualificazione ai prossimi Europei 2020. Per Elseid Hysaj una notte sicuramente positiva con la nazionale albanese, ma il futuro a Napoli torna ad essere un problema, svestiti i panni della nazionale.



«Abbiamo fatto molto bene, mi piace il calcio che stiamo giocando», ha detto il terzino azzurro ai microfoni di Supersport al termine del match. «Abbiamo segnato, vinto, dobbiamo goderci questa prestazione ora». Impossibile, però, non parlare di futuro. Secondo i media albanesi nelle ultime ore, il terzino napoletano sarebbe vicino al passaggio all'Inter. «Per ora il mio futuro saranno le vacanze che cominceranno domani. Voglio godermele a pieno, non ho altro da aggiungere», ha tagliato corto Hysaj.

