Ancelotti dribbla il Napoli: «Io in panchina? Pirlo è divertente»

Non solo Andrea Pirlo ha catalizzato tutte le attenzioni della notte di San Siro, notte in cui l'ex centrocampista di Milan, Juventus e della nazionale italiana ha salutato a tutti gli effetti il calcio giocato. Insieme a lui tanti ex compagni di mille avventure e non poteva mancare Carlo Ancelotti, allenatore con cui ha vissuto anni d'oro in rossonero tra conquiste di scudetti e Champions League.



L'ex allenatore di Milan e Real Madrid, però, ha saputo prendersi i riflettori. Al centro di tante voci di mercato che lo avviccinerebbero alla panchina del Napoli per il dopo Sarri, Ancelotti ha preferito però dribblare le domande su un eventuale futuro azzurro. «È da un po' che non tornavo a San Siro, la panchina è cambiata», scherza Ancelotti ai microfoni di Sky Sport. «Altre panchine italiane? Devo dire che anche Pirlo è molto divertente», conclude Ancelotti.

