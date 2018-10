Ancelotti si gode la crescita azzurra «E ora col Psg sarà decisiva»

Il pareggio della Juventus nel pomeriggio avrebbe potuto mettere un po' di pressione eccessiva al suo Napoli, ma Carlo Ancelotti torna da Udine con tre gol e tre punti. «Tutte le gare sono prove di maturità. Avevamo finito bene prima della sosta e volevamo ricominciare bene stasera», ha confessato l'allenatore azzurro. «Le risposte ci sono state, è stata una gara combattuta e sofferta specie nel primo tempo, ma l'abbiamo gestita bene soprattutto nel finale. È stata una bella partita, una vittoria importante con ottime risposte da tutti».



Il 4-4-2 azzurro continua a dare certezze. «Stiamo trovando solidità, ci troviamo comodi a difenere con questo modulo. Tutti lavorano bene, anche gli attaccanti ci danno una mano. La difesa sta più alta e il lavoro collettivo è ottimo», ha continuato Ancelotti a Dazn. «Oggi abbiamo iniziato la prima parte con Hysaj arretrato e Malcuit che spingeva di più, ma abbiamo tanti calciatori bravi a giocare in mezzo le linee e attaccanti molto mobili. L'Udinese ci ha sopreso un po' con questo modulo diverso, potevamo anche noi reagire diversamente. Malcuit? sta crescendo, ha strapotere fisico e deve migliorare ancora molto nella fase difensiva. Accanto a lui ci sono professori della difesa, lui è ancora in fase di apprendistato».



Dopo Udine, la testa andra al Paris Saint Germain, prossimo avversario per gli azzurri in champions League. «Come si incartano i parigini? Speriamo non incartino loro noi», scherza l'allenatore napoletano. «Sarà una bellissima partita e noi siamo onorati di giocarla. C'è tanto entusiasmo da parte nostra, vogliamo fare il massimo perché sarà una gara importante per il passaggio del turno. Siamo in ballo e vogliamo ballare bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA