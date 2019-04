Ancelotti: «Per un'ora grande gara Insigne è un patrimonio per noi»

L’ennesima prestazione da dimenticare ed una sconfitta, la seconda di fila, che brucia tanto. Il Napoli di Ancelotti non c’è più e perde ancora al San Paolo in una Pasquetta da dimenticare. «Per un’ora abbiamo fatto molto bene, abbiamo speso molto tenendo ritmi alti, poi dopo il pari abbiamo avuto delle difficoltà giocando contro una grande squadra», ha ammesso l’allenatore azzurro.



Sulla scelta di Insigne, Ancelotti non vuole creare casi: «Ha giocato tre gare in una settimana spendendo tanto, ho preferito preservarlo e sarà pronto per le prossime. È un patrimonio per noi, deve tornare ai suoi livelli perché tutti lo aspettiamo», ha detto a Sky Sport. «L’Atalanta è molto forte soprattutto uno contro uno, abbiamo spostato qualche punto di riferimento per mandare dentro i nostri. Per un’ora ci siamo riusciti, ma in questa seconda fase di stagione abbiamo perso qualcosa in motivazioni e spirito. Non credo sia colpa delle cessioni fatte».



«Ora dobbiamo pensare a blindare il secondo posto e al prossimo anno, la partita di oggi è la fotografia della stagione» ha continuato. «Sono dispiaciuto per come sta finendo, questa squadra può dare di più e l’ha dato in tante partite. Quando perdi motivazioni arrivi in ritardo in mezzo al campo, il calcio è questione di attimi e se non sei al massimo l’attimo ti sfugge. Dobbiamo dare al gruppo continuità, qualche aggiustamento sul mercato ci sarà ma il grosso della rosa rimarrà».

