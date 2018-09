Baronio, buona la prima: il Napoli jr batte il Milan 1-0 grazie a Palmieri

di Gennaro Arpaia

La prima volta da allenatore della Primavera azzurra è un sorriso per Roberto Baronio, la guida scelta dalla società per questa nuova avventura dei giovanissimi azzurri. Lasciata Sant'Antimo, il Napoli apre la sua stagione dal Ianniello di Frattamaggiore con il primo big match dell'anno contro i pari età del Milan. Una gara subito ad alti ritmi, che gli azzurrini cominciano meglio fino al palo colto al minuto 21 con il colpo di testa del difensore Perini.



La squadra lanciata in campo dall'ex centrocampista è innovativa quanto sperimentale, un 3-4-3 che vede protagonista il solito Gianluca Gaetano, talento diciottenne già faro nella passata stagione. L'azzurro fa da trequartista e rifinitore, ma il Napoli nel primo tempo spreca troppo con Palmieri e Mezzoni. Proprio l'attaccante azzurro si farà perdonare nella ripresa: all'ora di gioco, infatti, è proprio Palmieri a battere Soncin di sinistro segnando il gol che varrà i tre punti.



Il Milan va all'attacco nell'ultima parte di match, Lupi inserisce anche Colombo e Daniel Maldini, figlio di Paolo, forse il più pericoloso dei suoi nel finale. I rossoneri colpiscono una traversa, ma il protagonista azzurro sarà il giovane portiere D'Andrea, sempre attento e preciso tra i pali, abile a rispondere ad ogni offensiva milanista di Colombo e Capanni, il cui tiro finisce a lato di pochissimo. Dopo cinque minuti di recupero e tanta sofferenza nel finale, il Napoli può respirare e festeggiare con il pubblico presente la prima vittoria della sua annata.





