Il Napoli ai quarti trova il Milan: 2 sfide in pochi giorni con Gattuso

di Gennaro Arpaia

I gol di Arkadiusz Milik e Fabián hanno un peso specifico importante per il Napoli, decidono il match del San Paolo contro il Sassuolo e valgono l’accesso azzurro ai quarti di finale della Coppa Italia. La squadra di Ancelotti passa il turno e si aggiudica la sfida al Milan che avrà un sapore speciale: l’allenatore napoletano, infatti, ritroverà la sua ex squadra per due volte e nel giro di pochi giorni a Milano. Prima la sfida in campionato del 26 gennaio prossimo, poi il match di Coppa del turno 29-30 gennaio che varrà un pass diretto per le semifinali del torneo.



Due sfide diverse ma dal sapore particolare per entrambe le formazioni che al campionato hanno ancora da chiedere molto e in Coppa proveranno a togliersi qualche soddisfazione in più. L’eliminazione diretta accenderà ancor di più gli animi in vista di una seconda parte di stagione importante per entrambe. Il Milan, che in squadra presenta tre ex azzurri come Higuain, Strinic e Pepe Reina, ha superato gli ottavi di finale del torneo grazie alla vittoria contro la Sampdoria per 2-0 firmata nei tempi supplementari da Cutrone. Ancelotti ha già ritrovato il Diavolo da quando è a Napoli, nel match dell’andata al San Paolo gli azzurri erano stati bravi a rimontare l’iniziale doppio svantaggio chiudendo poi il match sul 3-2.

