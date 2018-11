Crollo Juventus, il Napoli precisa: «Unici imbattuti in Champions»

La rocambolesca sconfitta nel finale contro il Manchester United rovina solo la serata della Juventus, ma non i piani bianconeri per il passaggio del turno. La squadra di Allegri, infatti, ha ancora la qualificazione tra le mani e potrà staccare il pass per gli ottavi nelle prossime due gare decisamente abbordabili contro Valencia e Young Boys.



Il ko contro Mourinho, però, regala un particolare primato al Napoli. «Siamo l’unica squadra italiana imbattuta in Champions League. Viva il Napoli e Forza Napoli Sempre», ha scritto il club azzurro dal suo account ufficiale su Twitter. Anche la Roma (con il Real Madrid) e l'Inter (contro il Barcellona) hanno infatti conosciuto la sconfitta in questa stagione europea, lasciando agli azzurri lo scettro di imbattuti.







Siamo l’unica squadra italiana imbattuta in @ChampionsLeague . Viva il Napoli e #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 7 de noviembre de 2018

