Serata di festa per Aurelio De Laurentiis, uomo del momento, il più chiacchierato del calcio italiano. Dopo aver portato sulla panchina del suo Napoli uno degli allenatori più influenti al mondo come Carlo Ancelotti, il patron si prepara ad una estate infuocata per il mercato. Prima, però, c'è il tempo per godersi a Capri una serata con parenti ed amici stretti per festeggiare i suoi 69 anni, compiuti giovedi.



Non potevano mancare i riferimenti al Napoli nelle celebrazioni. A far la festa a De Laurentiis anche una torta tutta speciale. «Ancelotti pò ji, Koulibaly adda rimanè», si legge sul dolce. Un modo simpatico per chiedere al presidente azzurro la conferma di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra e da cui poter ripartire per il nuovo ciclo con Ancelotti.



