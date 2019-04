De Paul allontana il Napoli: «Al mercato ci pensa il mio agente»

«Non penso a queste cose, le sirene di mercato non mi distraggono». Così Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di Sportitalia della prossima sessione di trasferimenti estiva. Un'estate calda e un mercato che lo vedrà protagonista sicuramente in Italia, visti i tanti interessi sbocciati negli ultimi mesi. «Ma devo pensare al campo, di mercato se ne occupano i dirigenti ed il mio procuratore. Il mio unico obiettivo è focalizzato sulla prossima partita di San Siro, e magari portare a casa il risultato, non penso a chi mi accosta al Napoli».



Sull'argentino classe 1994, quest'anno sette reti e tante ottime prestazioni con l'Udinese in Serie A, non solo il Napoli di Giuntoli ma anche l'Inter. Le richieste della società friulana si attestano tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe cambiare se De Paul riuscisse a strappare il pass con l'Argentina per la prossima Copa America. «Voglio guadagnarmi la convocazione, non ho nessun problema di ruolo, sono i miei allenatori a decidere dove schierarmi e io sono disponibile a fare qualsiasi cosa serva alla mia squadra», ha concluso.

