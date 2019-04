Diawara, il Ct della Guinea: «Lo aspettiamo per la Coppa»

«Sono in contatto con lo staff del Napoli per aggiornamenti sulle condizioni di Amadou. È un momento difficile per lui e per la delusione della squadra, ma ha ripreso ad allenarsi da solo e spero che torni presto anche in gruppo». Così Paul Put, Ct della nazionale guineana di cui Amadou Diawara dovrebbe essere punto di riferimento durante la prossima Coppa d’Africa che si disputerà al termine della stagione. Il centrocampista azzurro è fuori da un mese per un problema al piede ma vuole ritornare in questo finale di stagione.



«La Nigeria è la più forte del nostro girone, poi ce la giocheremo con tutte le altre» ha detto Put a Radio Marte. «Diawara è importante per noi, conosciamo il suo valore e spero che siamo al massimo per poterlo convocare in nazionale. So che non gioca sempre, ma non gli ho mai consigliato di lasciare Napoli: anzi, gli ho detto di insistere e lavorare di più, perché giocare in una squadra come il Napoli e con Ancelotti non è da tutti. Deve avere pazienza, solo così può diventare il fuoriclasse che tutti speriamo».

