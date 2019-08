Napoli, Milik non convocato! E Ounas lascia Castel Volturno

La sua stagione è iniziata in ritardo e forse con la maglia del Napoli non comincerà mai realmente. Adam Ounas non sarà a Firenze con il Napoli di Carlo Ancelotti, il calciatore franco algerino è stato escluso dalla lista dei convocati per il primo match ufficiale della stagione azzurra al Franchi contro la nuova Fiorentina di Commisso.



Il calciatore franco-algerino ha lasciato Castel Volturno prima dei compagni e non è nemmeno rimasto a pranzo con il resto della truppa azzurra, segno inequivocabile di quello che sarà il suo futuro.



Tra i convocati assente anche Arkadiusz Milik, l’ariete polacco che non si è allenato questa settimana con il gruppo e resterà quindi a Napoli.



Meret, Ospina, Karnezis;Chiriches, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui;Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Verdi, Zielinski;Callejon, Insigne, Mertens, Younes.

