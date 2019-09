Il Napoli al San Paolo: da domani i biglietti per Cagliari e Brescia

Comincerà domani, 20 settembre 2019 alle ore 11, la vendita dei tagliandi per le due prossime gare degli azzurri di Carlo Ancelotti. Insigne e compagni dovranno sfruttare al massimo il doppio incontro casalingo (a seguito delle prime due gare lontano dal San Paolo ad inizio anno) contro il Cagliari nel turno infrasettimanale del 25 settembre poi contro il Brescia domenica 29.





Questi i prezzi Cagliari:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.



Questi i prezzi Brescia:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 45,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 30,00

Curve € 14,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.



