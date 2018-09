Il Napoli segue Tagliafico? Il terzino è un'idea per gennaio

Protagonista non troppo in positivo dell'ultimo Mondiale in Russia con la maglia albiceleste, Nicolás Tagliafico ha saputo rilanciarsi bene in questo avvio di stagione. Lasciato l'Independiente, l'esterno di fascia argentino si è trasferito in Europa e, nelle fila dell'Ajax, si sta affermando tra i migliori dei biancorossi, tanto da attirare le prime attenzioni in giro per il continente.



Prestazioni molto positive nella fase di qualificazione alla Champions, una doppietta ieri alla prima del girone contro l'AEK Atene. I gol di Tagliafico fanno rumore ed ora pare che anche il Napoli sia interessato a lui. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, gli azzurri lo seguono con attenzione da tempo e l'attenzione è aumentata dopo le ultime recenti buone prestazioni.



Nel mirino di Giuntoli da un anno circa, il 26enne argentino può vantare anche passaporto italiano, un fattore non di poco poco e per il quale non sarebbe un problema acquistarlo. Soprattutto se dovessero riproporsi voci di una partenza in estate di Faouzi Ghoulam, atteso al rientro in campo dopo l'infortunio, di cui l'argentino sarebbe il sostituto ideale.

