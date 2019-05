Atalanta, Ilicic allontana il Napoli: «Voglio restare qui a Bergamo»

Sembrava essere il primo obiettivo del Napoli, ma il futuro di Josip Ilicic potrebbe essere ancora con addosso il nerazzurro dell'Atalanta. La squadra di Gasperini, dopo la vittoria con il Sassuolo, si è regalata il terzo posto in classifica ed una incredibile qualificazione in Champions League, la prima della storia del club, coronando una lunga stagione da sogno.



Tra i protagonisti proprio Ilicic, tra i primi nomi sul taccuino di Giuntoli per la prossima stagione. «Ma voglio restare qui all'Atalanta, devo parlare con il club», ha detto il calciatore al termine del match di ieri sera. «Non ho mai detto di voler andare via, ora voglio godermi il momento coi miei compagni, ogni anno sento voci sul mio conto. Con Gasperini un rapporto da alti e bassi, ma ci conosciamo da tanti anni ed è il miglior allenatore che ho avuto. Speriamo di continuare insieme», ha concluso.

