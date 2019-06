In Spagna spaventano il Napoli «Il Real punta tutto su Fabián»

Paul Pogba si allontana da Madrid, così nella capitale spagnola tornano a pensare ad un calciatore azzurro. Si tratta di Fabián Ruiz, lo spagnolo che tra nazionale maggiore ed Under 21 si sta facendo conoscere anche agli occhi del mondo nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As in prima pagina, il centrocampista del Napoli piace tantissimo al Real così come a Zidane, tanto da aver portato la società di Florentino Perez a parlarne con Aurelio De Laurentiis.



Il Napoli, chiarisce però As, da parte sua non ha alcuna intenzione di vendere il calciatore acquistato appena un anno fa dal Betis per 30 milioni di euro. Gli azzurri sono convinti che il prezzo di Fabián potrà crescere ancora e vorrebbero tenerlo almeno un altro anno alla corte di Ancelotti. Il mancato acquisto di Pogba, però, sposta le mire dei blancos sullo spagnolo che sarebbe alternativa perfetta.



Inoltre, sul banco delle due società, grida forte l'affare James Rodriguez: Napoli e Real Madrid sono in contatto da settimane, ormai, per il calciatore colombiano che piace ad Ancelotti e Giuntoli e non è escluso che Perez possa infilare nelle discussioni anche il nome di Fabián.





