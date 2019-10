Insigne in tribuna a Genk e deluso: tornano le ombre dell'anno scorso

di Gennaro Arpaia

La prestazione poco convincente col Cagliari, una panchina contro il Brescia, poi la tribuna stasera a Genk. Non certo la settimana ideale quella di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che stasera in Belgio ha dovuto lasciare la fascia a José Maria Callejon, accomodandosi direttamente in tribuna. Scelta tecnica quella di Carlo Ancelotti che ha rinunciato ancora una volta a lui, una scelta tutta da motivare e di certo inaspettata dai tifosi. La serata del capitano napoletano è stata simile a quella del Napoli, bloccato sullo 0-0 alla Luminus Arena, ma da domani si tornerà a parlare del “caso” che potrebbe accompagnarlo almeno fino alla prossima giornata di campionato, domenica contro il Torino.



Punto e a capo? Per Insigne non è la prima volta al centro dell’attenzione negli ultimi mesi. La scorsa primavera si era fatto notare per i fischi all’uscita contro l’Arsenal, poi le panchine successive e quelle voci di mercato che hanno dato fastidio a molti. Furono proprio Lorenzo e il neo agente Raiola a frenare tutto, con il Napoli felice partecipe del nuovo rapporto a tre.Se le voci di mercato sono lontane, stasera però quello di Insigne torna ad essere un “caso, anche se Carlo Ancelotti ha provato a gettare acqua sul fuoco guardando già alla prossima domenica. «Lorenzo andato in tribuna per una valutazione fatta in allenamento», ha tagliato corto l’allenatore azzurro. «L’ho visto poco brillante, così l’ho tenuto fuori per prepararlo in vista del prossimo match». Occhio a domenica, allora, perché contro il Torino tutti già si aspettano di rivedere in campo il capitano. Per evitare le mille voci della scorsa stagione e rivedere un sorriso comune: quello di Insigne di nuovo titolare dopo Brescia e Genk e quello del Napoli che non può perdere altro terreno dal treno dell’alta classifica.

