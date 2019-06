James, frecciata al Real Madrid: «Mai parlato Zidane, decide lui»

«Madrid o Napoli? Non lo so ancora dove andrò, ora sono qui e sto pensando solo alla Copa, voglio restare tranquillo». James Rodriguez ha incantato ancora, così come ancora si è portato a casa la vittoria. La Colombia chiude a punteggio pieno dopo il match vinto 1-0 sul Paraguay ed ora aspetta di capire chi troverà sul suo percorso nella fase ad eliminazione diretta della Copa America.



«Il Real deciderà il mio futuro», ha contiuato il colombiano ai microfoni di As. «Ci sono persone che prendono decisioni all’interno del club e sarà così anche per me, da qui non posso far molto. Con Zidane non ho mai parlato». La voce del Napoli si fa sempre più concreta. «Il mio italiano? È pessimo», conclude con un sorriso James.





