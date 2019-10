di Gennaro Arpaia

Serata di gala per i due azzurri Arek Milik e Lorenzo Tonelli. I due sono stati attori non protagonisti della presentazione dei brand di abbigliamento delle compagne, rispettivamente Jessica e Claudia. I due calciatori hanno voluto accompagnare le ladies azzurre in una serata importante, presenziando allo store Michele Franzese di Napoli.



Numerosi gli invitati presenti, ma nessuna parola sul campo per entrambi. Milik, incalzato da curiosi e tifosi sul match contro il Verona, si è limitato a rispondere: «Doppietta sabato? Speriamo di fare gol» con il sorriso, prima di lasciare il giusto spazio alla compagna.

