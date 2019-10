Jorginho, l'agente: «Vuole tornare in Italia. Napoli? Se ne può parlare»

«Un ritorno al Napoli? Dipenderebbe molto dall’allenatore così come dalla società. Di certo lui vorrebbe tornare in Italia, quindi se ne potrebbe parlare». Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la qualificazione del suo assistito agli Europei con la maglia dell’Italia. «Non saranno meno forti delle altre nazionali, potranno giocare alla pari con le altre big d’Europa. E lui vuole essere protagonista agli Europei».



Da conquistare però con la maglia del Chelsea. «Ora è a Londra, ha tre anni di contratto ancora e spera di fare bene lì così come con la maglia dell’Italia», ha continuato Santos. «Il Chelsea ha un progetto importante che mira alla crescita di un gruppo molto giovane. L’obiettivo è tornare in Champions League. L’Italia è importante e vorrebbe tornare, ma per ora pensa ai Blues».

