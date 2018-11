Koulibaly: «Contenti per il pari, studio per diventare il migliore»

«Giocare contro squadroni come Psg o Liverpool non è mai facile, hanno attaccanti fortissimi. Peccato per il gol preso allo scadere del primo tempo, dobbiamo essere concentrati fino alla fine contro campioni come loro». Kalidou Koulibaly non fa drammi dopo il pari contro il Paris Saint Germain convinto che il Napoli potrà ancora dire la sua in Champions. «Il Psg è una squadra forte, non dimentichiamo che sono partiti per vincere la competizione. Anche in difficoltà abbiamo tenuto botta e poi abbiamo saputo rispondere nella ripresa. Siamo contenti per il pari, ma in quel quarto d'ora potevamo fare anche qualche gol in più».



Anche stasera partita da gladiatore per il centrale azzurro che ha mostrato tutte le qualità contro Mbappé e Neymar. «Sto studiando per migliorare ancora, mi piacciono i duelli in campo aperto ma devo crescere in alcuni frangenti della gara», ha detto a Sky. «Ancelotti si allarma sempre quando vado in avanti. È un allenatore perbene, ha professionalità e rispetto per tutto il gruppo».

