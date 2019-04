Koulibaly e gli errori che pesano «Mi dispiace per i fischi a Insigne»

Uno dei pochi a salvare la faccia nel doppio confronto con l’Arsenal è Kalidou Koulibaly, il difensore azzurro ha difeso la squadra ai microfoni di Sky. «Rivedremo la gara e la analizzeremo domani, ci abbiamo provato a far male all’Arsenal ma era difficile. Poi abbiamo sbagliato le occasioni avute, a questo livello se non fai gol non puoi andare avanti. Non puoi mai permetterti alcun errore, sulla punizione abbiamo sbagliato e ci è mancata la giusta lucidità sotto porta. Loro hanno segnato al primo tiro e ci dispiace, potevamo metterli in difficoltà».



«Dopo una sconfitta è sempre difficile parlare» ha continuato. «Dobbiamo fare meglio, crescere ancora. Peccato per la Champions, in Europa League ci abbiamo provato e non ci è andata bene. Non siamo lontani da squadre come l’Arsenal ma il primo tempo di Londra non potevamo permettercelo». Su Insigne pizzicato dal San Paolo. «Mi dispiace per i fischi, lui dà sempre tutto e rappresenta il Napoli. Dobbiamo sempre sostenerlo, lui vuole vincere nella sua città ma da solo è difficile, facciamo di tutto per aiutarlo. Gli voglio bene e spero che questi fischi possano diventare applausi».





