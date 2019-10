Koulibaly, torna l'ombra United: Solskjaer lo vuole, pronti 120 mln

Non è mai andata via l'ombra lunga del Manchester United su Kalidou Koulibaly, il centrale franco-senegalese che è stato a lungo inseguito la scorsa estate dal club di Premier League. Solskjaer, allenatore dei Red Devils, lo vuole a tutti i costi e, nonostante l'acquisto dispendioso di Maguire dell'ultima finestra di mercato, il club pensa ancora a Kalidou per la prossima estate.



Pronti 120 milioni di euro da investire bussando alla porta del Napoli. Questa la cifra che si legge dalle colonne di Daily Express. In Inghilterra il nome di Koulibaly non è mai stato dimenticato ed il Napoli dovrà tornare a difendersi dalle avances di mercato tra qualche mese. Solskjaer già sogna la coppia centrale tutta muscoli e qualità con Maguire, ma gli inglesi dovranno fare i conti con Aurelio De Laurentiis.

