Napoli, la missione di Abidal: il Barça vuole Koulibaly e Fabian

Non solo Fabián Ruiz, centrocampista duttile che aveva anche marcato il gol del momentaneo tris azzurro ieri, ma anche Kalidou Koulibaly. Il nome dello spagnolo e del centrale difensivo azzurro sono effettivamente sulla lista del Barcellona e il club catalano avrebbe approfittato della presenza di Eric Abidal al Via del Mare di Lecce per un report molto dettagliato sui due calciatori.



Secondo quanto si legge nella notizia riportata da Mundo Deportivo all'indomani della vittoria azzurra in Puglia, il Barcellona sarebbe pronto a seguire con continuità i due elementi della rosa di Carlo Ancelotti per provare a sferrare l'attacco magari già il prossimo gennaio, a mercato riaperto.

