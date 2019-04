Napoli, Ancelotti Jr predica calma: «Non buttiamoci via, cresceremo»

«Dobbiamo blindare il secondo posto per chiudere al meglio e fare più punti possibili». Così Davide Ancelotti ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il secondo allenatore azzurro è intervenuto per parlare del momento non facile della sua squadra. «Con l’Atalanta abbiamo fatto per un’ora il nostro calcio, peccato non averla chiusa. L’Europa League ha assorbito tante energie, siamo usciti contro una squadra forte quanto noi, se sbagli un tempo poi rischi di uscire».



Un lavoro, quello a Napoli, che per gli Ancelotti continua. «Siamo arrivati in un gruppo collaudato e con certezze, sono soddisfatto del lavoro fin qui, abbiamo introdotto nuovi concetti e segnato la strada per il futuro. Sono ottimista, miglioreremo» ha continuato Ancelotti Jr. «Vincere è possibile solo tramite un percorso di crescita, siamo giovani e al calcio sappiamo giocare». Ma un po’ di rammarico c’è. «Per come siamo usciti dalla Champions immeritatamente, poi per il momento difficile che viviamo tra l’eliminazione in Europa League e la distanza dalla Juventus. Ma vogliamo uscirne in fretta. Non dobbiamo buttare tutto al vento, momenti difficili ce ne saranno ancora, è il calcio».



L’estate che verrà significherà anche mercato. «Ma siamo contenti della squadra a disposizione» ha confessato Ancelotti. «Ci sono tanti calciatori giovani e affermati anche in nazionale come Allan, Fabián o Meret, cresceremo ancora. E la crescita passerà anche da qualche aggiustamento che la società farà. La squadra non è in difficoltà a livello fisico, basta analizzare i numeri delle ultime partite. Dal mio punto di vista, il San Paolo ha aiutato questa squadra in determinate partite, abbiamo rimontato alcuni risultati grazie allo stadio, se questo supporto sarà maggiore allora sono sicuro che questa squadra potrà andare anche più forte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA