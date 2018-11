Ancelotti Jr: «Vittoria di maturità Anche gli allenatori fanno turnover»

turnover non solo in campo, ma anche ai microfoni. Alle telecamere di Dazn, nel dopo gara di Napoli-Genoa, si presenta Davide Ancelotti, vice e figlio di Carletto. «anche gli allenatori hanno bisogno di un po' di turnover», scherza subito Davide. «Stasera non avevamo messo in conto la pioggia, ma siamo stati bravissimi ad affrontarla. Abbiamo cambiato il nostro modo di giocare contro il Genoa che è stato bravissimo nel primo tempo e ci ha messo in difficoltà», ha continuato. «Il risultato è stato importantissimo, la squadra quando è tornata negli spogliatoi sapeva che avrebbe dovuto adattarsi a nuove difficoltà, è un segno di grande maturità».



«Partivamo da un'ottima base, c'erano stimoli nuovi e la squadra si è ambientata ubito. Dopo la confitta con la Sampdoria è stata una bella vittoria, ce ne andiamo con ottime sensazioni da qui», ha detto Ancelotti Jr. «Il lavoro sta andando bene, abbiamo un gran gruppo e calciatori umili che si mettono sempre a disposizione dello staff. Siamo contenti, essere vice e figlio non cambia tanto nel resto dello staff, solo che alcune volte posso essere un po' più diretto rispetto agli altri con l'allenatore».

