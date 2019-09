Napoli, Ancelotti può sorridere: Milik recupera per il Liverpool

Finalmente Arek. Il polacco del Napoli era parso sorridente sul campo per la sessione di allenamenti pomeridiana in vista della sfida di domani contro il Liverpool e quei sorrisi non hanno deluso: il nome di Arkadiusz figura nella lista dei convocati di Carlo Ancelotti che potrà contare finalmente anche su di lui dopo non averlo potuto schierare nelle prime tre uscite di campionato della stagione. Insieme a lui, gruppo al completo per l'allenatore azzurro.



Questi i convocati:



Karnezis, Meret, Ospina.

Di Lorenzo, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui.

Allan, Fabián Ruiz, Elmas, Zielinski.

Callejon, Insigne, Llorente, Milik, Mertens, Lozano, Younes.





© RIPRODUZIONE RISERVATA