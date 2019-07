Napoli, ecco il regista Zielinski: «Mi trovo bene in quella posizione»

«Davanti alla difesa da regista ho già giocato l’anno scorso in campionato e mi sono trovato bene. Abbiamo giocato una buona partita oggi». Piotr Zielinski studia e gioca da regista, il centrocampista azzurro è stato protagonista del match vinto con la Feralpisalò.



«È stato un buon test per mettere minuti nelle gambe», ha continuato il polacco a Sky. «Le sensazioni per il campionato sono buone, stiamo facendo bene, ogni giorno ci alleniamo al massimo e cresciamo giorno dopo giorno nell’intensità e nel nostro gioco. Dobbiamo concentrarci per lavorare duro, ora, manca ancora un mese prima del campionato che spero sia molto positivo».

