Napoli, l'errore social scatena ironia «Grande acquisto, questo è forte»

«Bmttgtth». Questo il testo del tweet pubblicato questa mattina per errore dall'account uffiale Twitter del Napoli. Un errore, prontamente risolto, che però è saltato subito all'occhio dei tifosi scatenando una scontata ironia nei commenti seguenti.



«Il tweet migliore da un anno a questa parte» fa ironia uno juventino, ancora «Questo è il tweet più comprensibile scritto dal SMM del Napoli». «Finalmente una parola di conforto» scrive un tifoso azzurro, ma c'è anche chi pensa al mercato: «Grande acquisto, questo si che è forte» scherza un utente, mentre per qualcuno potrebbe essere un indizio: «Sono fiducioso e voglio pensare che sia un messaggio cifrato per il mercato di questa estate. Un nuovo acquisto». La speranza è l'ultima a morire, ma il tweet d'errore è stato poi cancellato.











