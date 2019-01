Fabián e una vittoria importante: «Ma adesso testa alla Lazio»

«Sappiamo bene che la Coppa Italia è importante per noi, questa era una partita complicata ma abbiamo fatto bene stasera». Fabián Ruiz ha deciso il match con il Sassuolo, il suo gol del raddoppio ha praticamente chiuso il discorso qualificazione regalando al Napoli il passaggio ai quarti di finale contro il Milan.



«Ora pensiamo al campionato per la sfida alla Lazio, sono forti e lottano per l’alta classifica», ha continuato il centrocampista spagnolo ai microfoni di Rai Sport. «Ma siamo in casa, coi nostri tifosi sarà più facile e dobbiamo fare bene. Ancelotti mi sta insegnando tanto, per me è importante e sono felice di lavorare con questo gruppo, ma devo continuare su questa strada per fare ancora meglio».

