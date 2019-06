Napoli, Zidane pazzo di Fabián: il Real Madrid pronto all'offerta

Due partite con la maglia della nazionale maggiore spagnola a seguito di una stagione da protagonista con il Napoli ed ecco che gli occhi delle big del continente vanno su Fabián Ruiz. Anche il Real Madrid avrebbe contattato il club azzurro nelle scorse settimane per avere informazioni sul centrocampista azzurro con Zidane che, secondo quanto riportato dal noto programma Tv Jugones, sarebbe innamorato dello spagnolo arrivato in Italia dal Betis un anno fa.



Il Madrid cercherà di portare a casa almeno uno tra Pogba ed Eriksen in questa lunga estate di mercato ma, se gli affari non dovessero concretizzarsi, allora ecco che spunta l'opzione Fabián: il nativo di Los Palacios è molto stimato all'interno degli ambienti del Real e il prezzo stimato - più o meno 50 milioni, quasi il doppio di quanto speso dal Napoli un anno fa - non spaventa i blancos. Anche se De Laurentiis ed il club hanno sempre ripetuto l'intoccabilità dello spagnolo.



