Napoli, Fabián l'uomo del momento: «Ma non penso al mercato»

«Stiamo lavorando molto, vogliamo fare ancora meglio di quanto fatto fin qui». Fabián Ruiz torna a parlare e lo fa ai microfoni di Onda Cero direttamente dal ritiro della nazionale spagnola Under 21 che ora è la candidata principale a vincere il titolo. «Sono l’uomo del momento? Non ci penso troppo, penso solo a dare il meglio di me, lavoro ogni giorno per questo. Contro la Polonia tutti hanno avuto meriti, abbiamo un gruppo molto unito».



«Quest’anno a Napoli ho lavorato molto anche su me stesso, ho seguito un piano di lavoro per aumentare la massa muscolare ed è stato un bene per me. Ancelotti è un allenatore importante che ti dà fiducia e ti fa sentire sempre importante, è molto vicino ai calciatori. È un uomo molto calmo, ma quando si arrabbia bisogna stare attenti», ha continuato. Impossibile non commentare le tante voci di mercato delle ultime settimane: «A dire la verità, non penso assolutamente al mercato ora perché sono qui all’europeo e sto solo cercando di essere concentrato su questa competizione importante».

