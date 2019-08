Napoli, finalmente Milik: il bomber torna con il gruppo

A due giorni dalla sfida d'esordio al Franchi, Arek Milik prova ad esserci. Il polacco, che da due settimane ha problemi fisici e non riesce ad allenarsi col gruppo, ha provto questa mattina il rientro. «Milik ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo per poi spostarsi sul campo 1 seguendo un programma di lavoro personalizzato», ha fatto sapere il Napoli dal suo sito ufficiale.



L'attaccante azzurro, quindi, proverà ad essere a disposizione di Ancelotti per la sfida di sabato sera in Toscana, ma le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto restano basse. Saranno decisive le prossime 36 ore, con il Napoli che svolgerà domattina l'ultimo allenamento a Castel Volturno prima di mettersi in viaggio per Firenze.

