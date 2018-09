Hamsik si prende il Napoli sulle spalle: «E non vediamo l'ora arrivi martedi»

«Siamo felici di aver avuto la meglio della Fiorentina, è stata la vittoria della squadra». Marek Hamsik non nasconde il sorriso dopo i tre punti conquistati al San Paolo e festeggia dal suo sito ufficiale la vittoria. «Il nostro avversario ha giocato bene, ci ha reso la vita difficile per tutto il primo tempo. Nella ripresa abbiamo mostrato tutta la nostra pazienza continuando a giocare come sappiamo e a seguire quello che era il nostro obiettivo».



Un successo importante quello degli uomini di Carlo Ancelotti, il miglior viatico per la prima gara della nuova stagione nella più importante competizione europea per club contro la Stella Rossa di Belgrado. «La nostra è stata una vittoria meritata alla fine, dobbiamo continuare per questa strada», ha indicato Marek. «Ora non vediamo l'ora che arrivi martedi per giocare la prima partita dell'anno in Champions League».

