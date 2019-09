Napoli, Gaetano torna Primavera: aiuterà Baronio nella Youth League

Il suo nome non era stato scritto nella lista degli azurri a disposizione di Carlo Ancelotti per il match di stasera contro il Liverpool ma la spiegazione c'è: Gianluca Gaetano tornerà a vestire la maglia della Primavera, nello spogliatoio vissuto fino ad un anno fa con grandi fortune. La giovane stella napoletana classe 2000, ormai stabilmente in prima squadra, giocherà la Youth League con i vecchi compagni e agli ordini di Roberto Baronio, per trovare spazio e continuità in vista del campionato.



Questi i convocati della Primavera per la sfida ai giovani del Liverpool che si giocherà alle 14:



Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Gaetano, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A, Manzi, Marrazzo, Potenza, Senese, Sgarbi, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanon.

