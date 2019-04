Titolare stasera contro l'Arsenal, Faouzi Ghoulam non è riuscito a lasciare la sua impronta al match. «Fisicamente stavamo bene, c’è stata un po’ di sfortuna stasera» ha detto l'algerino. «L’Arsenal ha giocato bene, dispiace a tutti essere usciti».



Poi la difesa di Insigne. «Dovremo restare uniti e sempre insieme ai nostri campioni come Lorenzo: mi spiace per i fischi durante il cambio, è un campione e un leader per la squadra. Ci dispiace averlo visto male negli spogliatoi dopo i fischi. Non dimentichiamo che siamo al primo anno di Ancelotti, può essere una stagione di transizione, dovremo ripartire per fare qualcosa di buono il prossimo anno».



© RIPRODUZIONE RISERVATA