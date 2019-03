Ospina, la notte più buia è passata: «Niente nazionale, resta a Napoli»

Il brutto scontro con Pussetto e le immagini da brividi della corsa in ospedale. Tutto sembra essere andato per il meglio alla fine, ma a David Ospina servirà ancora un po' di tempo prima di potersi dire completamente ristabilito dopo aver ricevuto un colpo alla testa e aver sofferto un trauma cranico che l'ha messo ko durante il match contro l'Udinese al San Paolo.



Già Carlo Ancelotti aveva precisato che il portiere colombiano sarebbe rimasto a Napoli in questa sosta per le nazionali, prima sotto osservazione alla clinica Pineta Grande, poi con il gruppo azzurro per il recupero. Nelle scorse ore anche la Federazione colombiana ha confermato. «Carlos Queiroz e lo staff della nazionale colombiana augurano una presta guarigione a David Ospina dopo l'infortunio contro l'Udinese», si legge dal comunicato ufficiale. «Al suo posto, per le amichevoli contro Giappone e Corea del Sud, sarà convocato Álvaro Montero».

