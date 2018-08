Napoli, Inglese ai saluti: a Parma. Azzurri con una sola prima punta?

Lunedì impegnativo per Roberto Inglese. L’ex punta del Napoli, dopo il ritiro a Dimaro con la squadra di Ancelotti, sembra essere in procinto di cambiare nuovamente maglia. Acquistato dal Chievo un anno fa, infatti, Inglese era arrivato in azzurro solo lo scorso giugno ma potrebbe ora partire in prestito.



A chiederlo è il Parma, squadra che con il Napoli sembra avere una via preferenziale. L’ex punta clivense starebbe per finire in gialloblù in prestito, come riportato da Sportitalia, vista l’abbondanza in attacco nella squadra azzurra con Milik e Mertens nel ruolo di prima punta.

