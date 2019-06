Napoli, Inglese verso la cessione «Vuole essere protagonista altrove»

«In questo momento è un giocatore del Napoli, fin quando non ci sarà una richiesta concreta e le società non si mettono d'accordo, c'è poco da dire». Così Samuele sopranzi, agente di Roberto Inglese, parla della punta di proprietà del Napoli che è pronta a vivere il suo secondo Dimaro. «Andrà in ritiro con il Napoli, per quello che so io in questo momento, e si metterà a disposizione di Ancelotti. Ma ora è tutto in alto mare. Ci sono diverse società che richiedono Roberto, ma non c'è qualcosa di concreto».



Il futuro, quindi, non sembra affatto tinto d'azzurro. «Ci sono tante squadre di A che sono interessate a lui. In questo momento la volontà del ragazzo è quella di essere protagonista, titolare indiscusso in un'altra squadra. In molti ancora non si sono accorti del suo valore, ha qualcosa di importante», ha aggiunto l'agente a Radio Kiss Kiss. «Ancelotti ha dimostrato che fa giocare tutti, ma la volontà del ragazzo è di essere protagonista, ha bisogno di giocare con continuità. Sarei più felice se andasse via a titolo definitivo, ma di questo si parla di trattativa in trattativa».

